Економічна складова пандемії: що чекає на Україну [ Редактировать ]
Київ отримає від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу до кінця червня понад 3 мільярди 200 мільйонів доларів. Про це напередодні повідомили в уряді. Також протягом найближчого місяця Україна отримає мільярд євро допомоги від Світового банку. Про економічну складову пандемії - Геннадій Вівденко.
Рішенням уряду "Нафтогаз України" перерахує 48 мільярдів гривень від свого минулорічного прибутку на підтримку державного бюджету. Здебільшого - це гроші, отримані як компенсація від російського "Газпрому" за зменшення транзиту через український газогін. Сума відшкодувань українській стороні за рішенням Стокгольмського арбітражу торік становила майже 3 мільярди доларів.
* * *
Національний Банк на спецбрифингу повідомив про радикальне зниження своєї облікової ставки. Відразу на два пункти: від рівня 8 до 6 відсотків річних. Це означатиме подальше суттєве зниження ставок за депозитами для пересічних українців. Разом з тим, прогнозується різке зниження вартості кредитів для і для бізнесу.
Яків Смолій, голова НБУ:
Це найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України. Ми вирішили продовжити пом'якшення монетарної політики швидкими темпами, оскільки бачимо, що з високою імовірністю споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося у квітні. розвиток подій вимагає подальшого пом'якшення монетарної політики для підтримання економіки на етапі поступового згортання карантину.
Водночас у Нацбанку дали зрозуміти, що на подальше, чергове, зниження облікової ставки, поки що не варто очікувати. Щодо стану валютного ринку, в Центробанку зауважили: після березневого спалаху COVID-19, зростання курсу долара і паніки наразі резерви НБУ, навпаки, у плюсі, збільшилися до 27 мільярдів доларів. За травень-квітень Нацбанк викупив біля 2 млрд валюти.
* * *
Більше половини українців - 52 відсотки громадян - відзначають зниження свого прибутку за час карантинних обмежень. Лише 27% кажуть про збереження статків на минулорічному рівні.
Такі дослідження аналітиків компанії Research & Branding Group. Половина українців стверджують, що вже не мають заощаджень. - Такі невтішні дані Держслужби статистики. Протягом квітня кожен українець втратив щонайменше 10 відсотків доходів.
по теме
США накрила друга хвиля обвалу фондового ринку
Минулої доби торги на нью-йорській біржі закінчилися крахом: здешевшали до семи відсотків ключові фондові індекси США
Сполучені Штати затвердили пакет допомоги Україні
Умовою отримання допомоги було реформування оборонного сектору. Цей пакет передбачає надання транспорту, медобладнання та підготовку армійських підрозділів
Во Львове двое мужчин украли сумку с миллионами гривен
Злоумышленники напали на предпринимателя
МВФ погіршив прогноз падіння ВВП України
Напередодні МВФ затвердив кредит для України на п'ять мільярдів доларів
Комунальні війни: чому жителі Черкас отримують захмарні квитанції
У Черкасах - комунальні війни. Усе почалося ще торік, коли містяни почали отримувати захмарні квитанції від приватної компанії