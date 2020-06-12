Київ отримає від Міжнародного валютного фонду та Євросоюзу до кінця червня понад 3 мільярди 200 мільйонів доларів. Про це напередодні повідомили в уряді. Також протягом найближчого місяця Україна отримає мільярд євро допомоги від Світового банку. Про економічну складову пандемії - Геннадій Вівденко.

Рішенням уряду "Нафтогаз України" перерахує 48 мільярдів гривень від свого минулорічного прибутку на підтримку державного бюджету. Здебільшого - це гроші, отримані як компенсація від російського "Газпрому" за зменшення транзиту через український газогін. Сума відшкодувань українській стороні за рішенням Стокгольмського арбітражу торік становила майже 3 мільярди доларів.

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Національний Банк на спецбрифингу повідомив про радикальне зниження своєї облікової ставки. Відразу на два пункти: від рівня 8 до 6 відсотків річних. Це означатиме подальше суттєве зниження ставок за депозитами для пересічних українців. Разом з тим, прогнозується різке зниження вартості кредитів для і для бізнесу.

Яків Смолій, голова НБУ:

Це найнижчий рівень облікової ставки за історію незалежної України. Ми вирішили продовжити пом'якшення монетарної політики швидкими темпами, оскільки бачимо, що з високою імовірністю споживчий та інвестиційний попит залишатиметься пригніченим довше, ніж прогнозувалося у квітні. розвиток подій вимагає подальшого пом'якшення монетарної політики для підтримання економіки на етапі поступового згортання карантину.

Водночас у Нацбанку дали зрозуміти, що на подальше, чергове, зниження облікової ставки, поки що не варто очікувати. Щодо стану валютного ринку, в Центробанку зауважили: після березневого спалаху COVID-19, зростання курсу долара і паніки наразі резерви НБУ, навпаки, у плюсі, збільшилися до 27 мільярдів доларів. За травень-квітень Нацбанк викупив біля 2 млрд валюти.

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Більше половини українців - 52 відсотки громадян - відзначають зниження свого прибутку за час карантинних обмежень. Лише 27% кажуть про збереження статків на минулорічному рівні.

Такі дослідження аналітиків компанії Research & Branding Group. Половина українців стверджують, що вже не мають заощаджень. - Такі невтішні дані Держслужби статистики. Протягом квітня кожен українець втратив щонайменше 10 відсотків доходів.