Корупція у великому спорті. Продовжити розгляд гучної справи про мільярдні розкрадання з бюджету держави та УЄФА - нардепів попросила Столична асоціація футболу. Йдеться про гроші на будівництво спортивних майданчиків. Виділили кошти ще 2 роки тому, але футбольні поля - досі існують лише на папері. Подробиці далі



7 кримінальних справ в Україні. Розпочаті розслідування у Німеччині та Швейцарії. Це далеко не увесь перелік корупційних епізодів у кар'єрі голови Української асоціації Футболу, Андрія Павелка. Зловживання керівництвом УАФ - вже тривалий час вивчає Парламентська тимчасова слідча комісія. Йдеться про розтрату майже 380 млн. грн. коштів, які протягом двох років було виділено на будівництво 760 футбольних майданчиків за бюджетною програмою.



Ігор Кочетов, голова асоціації футболу міста Києва:

Павелко обіцяв очистити футбол від негативних явищ, а замість цього, перетворив Асоціацію на розсадник корупції, беззаконня, та штаб-квартиру політичної партії БПП з регіональними осередками в областях. Він достаменно знав, що ні в заводі, ні в державній программі потреби не було, адже ці поля можна було збудувати абсолютно безкоштовно для України, виключно за кошти УЄФА. Саме так будувалися футбольні майданчики за попередніх Президентів Федерації. Проте, Павелко вирішив скористатися, своїм становищем Голови бюджетного комітету, вилючно з метою заволодіння державними коштами. Мені як голові Федерації футболу м. Києва постійно надходять сигнали, що значна кількість майданчиків, на які були виділені державою кошти ще в 2018 році, залишається недобудованою. Ми звернули увагу громадськості та ТСК на ці факти, однак досі більше десятка майданчиків недобудовано, стільки ж частково збудовано, але не здано в єксплуатацію. І це питання приблизно 30 мільйонів державних коштів, які ще в 2018 році авансом повністю було виплачено підрядникам. І це лише ситуація по столиці, як виконується державна програма в регіонах страшно уявити. Надія на добудову цих майданчиків з часом стає все примарнішою.

Ми зверталися до правоохоронних органів України, Німеччини та Швейцаріїї з проханням провести розслідування, щодо факту розкрадання державних коштів, та коштів УЄФА.Наразі, я як потерпілий ознайомився з матеріалами криміналої справи, в тому числі з документами з електронних поштових скриньок Юрія Запісоцького, Андрія Бондаренка та Вадима Костюченка, які слідство отримало в результаті проведення негласних слідчих (розшукових) дій. В цих матеріалах наявні докази які повністю та беззаперечно підтверджують всі оприлюднені у журналістських розслідуваннях факти, та те, що керівництвом УАФ на чолі з Павелком ще в кінці 2015 року була спланована та згодом реалізована афера з будівництвом заводу та виділенням бюджетного фінансування на будівництво футбольних майданчиків з метою розкрадання бюджетних коштів та коштів, що виділялися УЕФА.



А тим часом, ще 14 травня 2020 року Члени ТСК розглянули і затвердили текст Звіту Тимчасової слідчої комісії про результати піврічної діяльності. Чимало відомостей просто вимагають більше фізичного часу для їхнього додаткового вивчення.



Ігор Кочетов, голова асоціації футболу міста Києва:

Ще в травні 2015 року президент УАФ Павелко та перший віце-президент УАФ Костюченко отримували електронні листи з комерційними пропозиціями щодо будівництва в Україні міні-футбольних майданчиків 42х22 метри з високоякісним штучним покриттям іноземного виробництва. Вартість одного майданчика - 1,0 - 1,1 млн. грн.

В серпні 2017 року співробітники комерційних підприємств УАФ пересилали керівництву інформацію про вартість будівництва міні-футбольного майданчика 1 032 622 (1 млн.) грн.

Тим не менше, рекомендований УАФ типовий проект майданчика розроблений з кошторисною вартістю 1 498 816 (майже 1,5 млн.) грн. і вимогою використовувати виключно штучну траву від ТОВ "ФФУ Продакшн".

Тобто свідомо заклали по півмільйона гривень завищення на кожному майданчику, що призвело до втрати до 380 млн. грн. бюджетних коштів, які протягом двох років було виділено на будівництво 760 майданчиків за Бюджетною програмою.

Заклали б і більше, але от біда - для закупівель на суму понад 1,5 млн. грн. треба проводити тендер.

Всі ці матеріали ми направили всім членам ТСК, а також Голові Верховної Ради, Заступнику керівника офісу президента, голові СБУ та Міністру внутрішніх справ".

Нагадаємо, тимчасова слідча комісія з розслідування ймовірних зловживань службовим становищем президентом Української асоціації футболу була створена 15 листопада 2019 року. За постанову про її створення проголосували 260 народних депутатів, при необхідних 150, продемонструвавши, що викорінення корупції з футболу вважають вкрай важливим завданням.

