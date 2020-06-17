Специалисты из Университета Колорадо (США) утверждают, что кофе, при его регулярном употреблении, позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых болезней, тем самым продлевая человеку жизнь, передает newsyou.info.

В его ходе ученые проанализировали данные трех экспериментов, которые были направлены на выявление связи между употреблением кофе и болезнями сердечно-сосудистой системы. Полученные результаты свидетельствуют о том ,что регулярное употребление кофе позволяет уменьшить развитие сердечной недостаточности на 7%, а инсульта на 8%.

Исследователи утверждают, что такое положительное влияние кофе обусловлено тем, что оно препятствует образованию тромбов. В частности, кофе содержит антиоксиданты, а эти природные вещества помогают защищать организм человека от негативного воздействия радикалов. В итоге, регулярное употребление кофе позволяет также предотвращать возрастное и иное ухудшение состояния кожи и ослабление мышц.

В то же время, злоупотреблять этим напитком не следует и во всем нужно знать меру. Если же выпивать его излишне много, то могут появиться слуховые галлюцинации, бессонница, головная боль, а также нарушится работа печени и повысится артериальное давление.

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