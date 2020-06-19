Современное оборудование и средства индивидуальной защиты необходимы врачам, чтобы противодействовать COVID-19. Фармкомпания "Здоровье" передала автоматический иммунологический анализатор в 17-ю городскую больницу, чтобы можно было быстрее и качественнее обследовать харьковчан на коронавирусную инфекцию и не только.

17 июня помощь получила Харьковская городская клиническая многопрофильная больница №17.

- После смягчения карантина наблюдаем увеличение количества больных на коронавирусную инфекцию. Поэтому приобрели автоматический иммунологический анализатор, который позволяет делать 90 анализов в час. Такое оборудование используют в США и Европе, - рассказывает председатель наблюдательного совета ООО "Фармацевтическая компания "Здоровье" Александр Доровской.

Помимо определения коронавируса в крови человека, иммунологический анализатор eCL8000 позволяет провести диагностику 42 показателей различных систем организма: определение маркеров воспаления, метаболизма, кардиомаркеров, маркеров раковых заболеваний, анализ функции щитовидной железы.

Фото: Харківська міська клінічна багатопрофільна лікарня №17 отримала сучасне обладнання

Анализатор eCL8000 - это новое поколение приборов диагностики. Аппарат имеет много преимуществ. Среди них - автоматизация: все модули взаимосвязаны в едином анализаторе, абсолютная точность, одновременное использование 10 видов реагентов, удобный для пользователя операционный процесс, цветной сенсорный экран. Массовый скрининг 30 образцов крови на COVID 19 делается за 18 минут.

- Этот аппарат очень нужен городу, потому что мы находимся в периоде выхода из карантина. Важно установить, есть ли у нас в Харькове коллективный иммунитет. Поэтому будем активно проводить тестирование пациентов. Приятно, что в нашем городе работает социально ответственная компания. Спасибо за этот подарок, - говорит заместитель Харьковского городского головы по вопросам здравоохранения и социальной защиты населения Светлана Горбунова-Рубан.

Фото: Аналізатор eCL8000 – це нове покоління приладів діагностики

Компания "Здоровье" производит эффективные и доступные препараты, которые соответствуют европейским стандартам качества GMP и ISO. Их активно используют при лечении пациентов и в 17-й городской больнице. А новый анализатор установят в лабораторном отделении.

- Компания "Здоровье" всегда интересуется, что необходимо учреждению: лекарственные формы, обеспечение или оборудование. С помощью полученного анализатора будем делать быстрые и качественные исследования. Благодарны за помощь Александру Викторовичу, - отмечает главный врач Харьковской городской клинической многопрофильной больницы №17 Дмитрий Черепов.

Предприятие активно помогает украинским медикам. Ведь они сейчас на передовой борьбы с коронавирусом.

Так, с начала пандемии компания «Здоровье» уже поддержала врачей ряда медучреждений. Помощь от компании получили - Винницкая городская клиническая больница №1, Харьковская областная клиническая инфекционная больница, Харьковская городская клиническая больница №13, Киевское военно-медицинское управление Службы безопасности Украины.

21 июня в Украине отмечают день медработников, поэтому Александр Доровской поздравил их с предстоящим профессиональным праздником:

-21 июня - это день всех, кто связал свою жизнь с одной из самых гуманных и благородных профессий. Примите искренние слова благодарности за вашу борьбу за жизнь и здоровье украинских граждан. Хотелось бы пожелать здоровья, счастья и успехов медработникам города Харькова и всей Украины. Благодарен за вашу ежедневную работу.

Напомним, что фармкомпания "Здоровье" протестировала своих сотрудников на COVID-19 (https://www.sq.com.ua/rus/news/zozh/05.06.2020/pokazat_zabotu_i_primer_dlya_drugih_farmkompaniya_zdorove_protestirovala_svoih_sotrudnikov_na/). Здесь заботятся о коллективе и подают пример другим предприятиям Харькова.