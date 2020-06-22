Заявление партии

22 июня 1941 года навсегда вошло в историю нашей страны как день начала страшной войны. Она принесла народу боль, жертвы и страдания. Но поджигатели войны получили по заслугам. Вместе с другими народами наши деды и отцы сломили хребет нацизму.

Мы будем всегда помнить о том, что Победа досталась высокой ценой. На фронтах Великой Отечественной сражалось более семи миллионов украинцев. Многие из них не вернулись домой к своим семьям. Сегодня мы чтим их память и подвиг, с болью вспоминаем о миллионах погибших. Мы помним главный урок истории: попытка воплотить идеи расового превосходства, нетерпимости, стремление достичь политических целей насильственным путем всегда заканчиваются катастрофой.

Сегодня память Великой Победы пытаются унизить и опорочить. Разномастные "гражданские активисты", живущие на зарубежные гранты, глумятся над символами, олицетворяющими великую жертву и народный подвиг. Извращенные фантазии толкают их в канун начала войны демонстрировать свои флаги над монументом Родине-Матери, в жалкой и оскорбительной попытке привлечь внимание к своим упадочным идеям.

Своими идиотскими выходками подобные «активисты» сознательно играют на руку политикам, которые пытаются вдохнуть новую жизнь в идеологию националистического реваншизма и разрушения традиционных семейных ценностей. Тем, кто переписывает историю, оправдывает преступления нацизма, героизирует преступников и коллаборантов. Тем, кто отказывается праздновать День Победы и унижает ветеранов Великой Отечественной войны. Провокации новых конфликтов лишь помогают партии войны превратить ксенофобию, насилие и нетерпимость в государственную политику.

Не видит опасности и нынешняя украинская власть, забывшая и предавшая все свои обещания. Теперь они покорно повторяют за партией войны ее лозунги, отказываются прекращать конфликт на Донбассе, участвуют в лживом переписывании истории и унижении памяти украинского народа.

"Оппозиционная платформа - За жизнь" заявляет о недопустимости переписывания истории. Те, кто издевается над народной памятью, провоцируют конфликты и противостояние, должны понести заслуженное наказание. Мы требуем привлечь к ответственности всех причастных к мерзкой провокационной выходке с памятником Родина-Мать. Мы будем и дальше бороться против попыток извратить историю Украины. Мы выступаем за мирный диалог и политическое урегулирование вооруженного конфликта на Донбассе на основе выполнения Минских соглашений. Наша задача принести Украине мир и вновь объединить страну.

Поздравляем с 75-летием Великой Победы! Враг будет разбит, победа будет за нами!