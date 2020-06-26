Івано-Франківщина постраждала від повені найбільше. Там внаслідок негоди загинули троє людей. Затоплені сотні сіл, зруйновані кілометри доріг та десятки мостів. В область напередодні поїхав президент Володимир Зеленський. Усі подробиці - в наступному матеріалі.

Хтось убрід, хтось на човні: ця частина селища Ланчина і досі по пояс у воді. Дістатися своїх обійсть людям допомагають рятувальники. Пані Світлана щодня навідується до свого підтопленого будинку - відкриває вікна і двері, щоб швидше висихала вода. Каже: перед натиском стихій хата встояла, а ось майно і пожитки повністю знищені.

Світлана Вірстюк, жителька села Ланчин:

В хаті треба всьо валити, газу нема, підтоплені грубки, підлогу треба зривати. Кирниці, стайню знесло, городи всьо. Хата стоїть просто на воді.

Негода накрила Ланчин на початку цього тижня. Найбільшого лиха зазнав ось цей хутір на краю села. За лічені хвилини тут розлилися три місцеві потічки. Водяний валун хлинув просто на людські хати.

Світлана Вірстюк, жителька села Ланчин:

Моментально, 5 мінут, я скричала то вже було всьо на сходах. Я сина збудила, а він каже мамо ми звідси не вийдемо. Кажу як не вийдемо. Я дістала істерику, тиск. Нас лодкою сюда вибрали тут скора.

А є й такі хати, що їх вода знищила повністю. Будинок брата пані Анні разом зі всіма господарськими будівлями - стихія просто стерла з лиця землі разом із фундаментом.

Анна Демник, жителька селища Ланчин:

Там де брат мій живе ні хати нема, ні стайні, нічого. Хату вопше змило. Літню кухню нема. Навіть фундаменту нема. А другу нову хату брьовна вибили дірку. Тако ми вчера намулу думали зо х шафи. З шафи ніц лише тільки було сухого. Нічого не придатне.

Ланчин підтоплювало і раніше, кажуть старожили. Утім такої руйнівної і масштабної повені вони - не пригадують.

Галина Косюк, жителька селища Ланчин:

Жахіття, а це жахіття на жахітті. Це мож знімати фільми ужасів. Це не мож навіть словами передати. Як на дворі сусідня стайня, туалет, гараж, літня кухня і із ліса повно цих таких обрізків.

Вже кілька днів у селі працюють рятувальники та нацгвардійці. Розчищають людські подвір'я та дороги від повалених дерев і намулу. Напередодні в Ланчині побували урядовці і пообіцяли найближчим часом направити сюди великогабаритну техніку. Сьогодні прибув у селище і президент.

Володимир Зеленський, президент України:

Будемо допомагати людям. На це виділено теж гроші. Більше як пів мільярда гривень. А точніше біля 750 мільйонів. Тобто людям допоможемо, почистимо вулиці, добудуємо будівлі, а там де знесені повністю сьогодні ми бачили такі приклади там треба людей просто пересилити, купимо їм ту чи іншу будівлю. Обов'язково допоможемо.

Загалом в області підтоплені понад вісім тисяч будинків, чимало повністю знищені. Нині рівень води у гірських гічках спадає. Проте критичною досі залишається ситуація в трьох районах - Галицькому, Тлумацькому та Городенківському.