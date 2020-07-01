А в Україні повним ходом іде підготовка до місцевих виборів. Напередодні про свої політичні амбіції заявила колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна. Чиновниця, яка стала учасницею так званого "Криворіжгейту"- оприлюднених записів розмов депутатів від "Слуги народу", - на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала відеозвернення. Озброївшись лише купальником, заявила - створює власну політичну силу "Україна проти корупції".