Чиновниця заявила про створення власної політсили у купальнику [ Редактировать ]
А в Україні повним ходом іде підготовка до місцевих виборів. Напередодні про свої політичні амбіції заявила колишня заступниця міністра інфраструктури Олександра Клітіна. Чиновниця, яка стала учасницею так званого "Криворіжгейту"- оприлюднених записів розмов депутатів від "Слуги народу", - на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала відеозвернення. Озброївшись лише купальником, заявила - створює власну політичну силу "Україна проти корупції".
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