В Италии, в Альпах, на леднике Презена нашли розовый лед. Причиной такой необычной окраски стали водоросли Ancylonema nordenskioeldii. Об этом сообщает The Guardian.

По мнению ученых, явление может иметь негативные экологические последствия, потому что водоросли ускоряют таяние льдов.

Сейчас идут споры о том, откуда взялись водоросли, окрасившие ледники в Альпах в розовый цвет. По мнению Бьяджо Ди Мауро из Национального исследовательского совета Италии, розовая окраска льда, вероятно, вызвана тем же растением, что окрасило ледники Гренландии.

Растение, известное как Ancylonema nordenskioeldii, присутствует в так называемой темной зоне Гренландии, где также тает лед. Обычно лед отражает более 80 процентов солнечного излучения обратно в атмосферу, но, когда появляются водоросли, они затемняют лед, так что он поглощает тепло и тает быстрее. По мере того, как лед тает быстрее, появляется все больше водорослей.

Glacial ice on Italy's Alps turn pink, caused by algae that accelerate the effects of #ClimateChange.#PinkIce pic.twitter.com/a4mhNEbNtK