У світі на коронавірус напередодні захворіли ще 195 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих - понад 13 мільйонів. З них понад половина видужали, померли 575 тисяч.

Найбільше нових випадків зараження у США - майже 66 тисяч. Також складною епідемситуація залишається в Індії, Бразилії, Південно-Африканській Республіці та Росії.