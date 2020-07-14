Коронавірус у світі: США залишається лідером за кількістю нових випадків [ Редактировать ]
У світі на коронавірус напередодні захворіли ще 195 тисяч людей. Загальна кількість інфікованих - понад 13 мільйонів. З них понад половина видужали, померли 575 тисяч.
Найбільше нових випадків зараження у США - майже 66 тисяч. Також складною епідемситуація залишається в Індії, Бразилії, Південно-Африканській Республіці та Росії.
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