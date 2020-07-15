Тисячі людей вийшли на акцію протесту в столиці Азербайджану Баку. Вони вимагають продовження бойових дій із Вірменією після нещодавнього загострення на кордоні.

Спочатку мітинг був мирний, утім, згодом люди ввійшли до будівлі парламенту. Через це правоохоронці застосували силу та розігнали натовп.

Нагадаю, з 12 липня на кордоні Азербайджану та Вірменії тривають бої. Є втрати по обидва боки.