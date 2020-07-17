Куба дозволить крамницям торгувати за долари. А також скасовує 10% податок на американську валюту. Ці заходи - частина урядового пакету порятунку економіки острова. Інші кроки влада обіцяє оприлюднити найближчим часом. Коронакриза позбавила країну туристів, які забезпечували надходження валюти. І це стало складним випробуванням для економіки, яка й без того перебувала в стагнації. На острові виник дефіцит продуктів та медикаментів, а до торговельних точок вишикувалися довгі черги.

Марія жителька Гавани: