В п'ятницю, 17 липня, в ефірі передачі "Подробиці тижня" на телеканалі "Інтер" представник монобільшості Олександр Качура та політичний експерт Ігор Попов розповіли про те, які наслідки матимуть всі рішення урядовців та депутатів у цьому політичному сезоні.

Пане Олександре, навіщо було змінювати межі районів? Якщо їх кількість зменшується, це ж в будь-якому випадку створить незручності для якоїсь частини громадян. Чи можна було уникнути цього?

Не ми розпочинали цю реформу, але ми точно повинні її завершити. І той розподіл районів відповідає методології, затвердженій мінрегіонам. Це є європейська практика.

Вам не треба буде їхати в суди, за довідками, отримувати паспорт в райцентрах за декілька сот кілометрів. Навпаки. Іншим законопроектом ми передбачаємо введення ЦНАП (Центрів надання адміністративних послуг - ред.) в об'єднаних територіальних громадах. Тобто до вас стануть ближче всі адміністративні послуги, а органи державної влади будуть здійснювати контроль державної політики на цих територіях.

Пане Ігоре, ще одна новація від депутатів, яка матиме суттєві наслідки, - нові виборчі правила. Тепер голосуватимемо по-іншому - навіть бюлетень матиме незвичний вигляд. На вашу думку, чи зможуть усі виборці - особливо старшого віку - розібратись, як голосувати восени?

Нажаль, ухвалення виборчого кодеку затягнулось. Залишається всього 100 днів до проведення виборів. За цей час і ЦВК повинна прийняти нормативну базу, навчити тих 400 тисяч членів виборчої комісії, сотні тисяч кандидатів і виборців. Буде багато помилок і не всі виборці це зрозуміють.

Депутати заборонили багаторічну передвиборчу традицію - коли кандидати роздавали людям гречку, подарунки, різні послуги, сертифікати. Ви справді вірите, що ця заборона спрацює і підкупу на виборах більше не буде?

Його буде дуже важко зробити, оскільки не буде тієї мажоритарки. Якщо будуть відкриті списки, будуть великі округи, багаточисельними кандидатами від кожної політичної сили - це просто технічно, навіть з точки бюджету на кампанію, не зможуть собі дозволити... Ми це прибираємо. Нам це в Україні точно не потрібно.

Пане Ігоре, як вам праймеріз "Слуги народу" у Києві? Та чи вірите ви, що у Ірини Верещук справді є шанс у протистоянні з Кличком?

Праймеріз це назвати важко, але з іншого боку обговорювалось декілька кандидатур, вони між собою там дебатували, презентували свої програми... Це правильно.

Щодо Ірини Верещук, в будь-якому випадку її обрання показало, що обирають вже не фріків, а людей з досвідом і ера нових облич вже десь набридає. Побачимо, як вона буде працювати. Для неї набільше завдання зараз - вийти у другий тур.