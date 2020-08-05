У Японії донині існує культура ніндзя. Працює навіть університет, де можна стати дипломованим шпигуном-диверсантом - зовсім як у середньовіччі. Як живуть воїни давнього мистецтва в сучасному світі? Розкаже Ірина Іванова.

Він вирощує рис, рубає дрова, носить воду та постійно тренується. Це - частина буденного життя Генічі Міцугаші. Йому 45 років, і він - сучасний ніндзя. Рутинні справи чоловіка, на перший погляд, ніяк не в'яжуться зі змальованим у фільмах образом таємничого шпигуна-убивці. Міцугаші наголошує: битися та ховатися - далеко не все, що має вміти ніндзя.

Генічі Міцугаші, магістр ніндзя:

Не варто розглядати лише один аспект з цієї дисципліни, а треба намагатися вивчити сам спосіб життя ніндзя. А це і самозахист, і певний, стабільний стиль життя. І в основі цього - вміння грамотно використовувати природу, і робити це з однодумцями. Треба прагнути до всеохоплюючого погляду на життя. І вчитися усього цього можна у ніндзя.

Міцугаші живе у префектурі Іга. У середньовіччі вона була колискою кланів ніндзя. Чоловік переїхав сюди спеціально, щоб глибше проникнутися своїм захопленням. Він зацікавився бойовим японським мистецтвом ніндзюцу в 19 років - після неприємної зустрічі з бандитами під час поїздки в Бразилію. З часом зацікавлення переросло в стиль життя. Міцугаші поступив в місцевий університет і отримав диплом магістра ніндзя.

Юджі Ямада, професор університету Мі:

Ніндзя - це людина, наділена фізичною силою та інтелектом. Міцугаші оселився в префектурі Іга, продовжив навчання та здобув ступінь магістра. Це велика радість і для мене, і для університету. Сподіваюсь, він поглибить свої знання, бо вирішив узяти докторський ступінь.

В університеті Мі почали навчати на ніндзя лише два роки тому. Міцугаші - перший у світі магістр з цієї дисципліни. Нині його шлях торують навіть учні з-за кордону. Сам чоловік, як істинний ніндзя, яким притаманне вміння маскуватися, - таким себе не вважає. Каже, не гідний цього звання. А підтримує спосіб життя ніндзя, щоб зберегти справжні японські традиції.