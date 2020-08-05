"Нафтогаз України" підвищив ціну на газ для населення у серпні - 3 гривні 24 копійки за кубометр. Це на 27 копійок дорожче, ніж було. Втім, інформаційну пігулку про чергове "покращення" в "Нафтогазі" трохи підсолодили. Якщо клієнт сплачуватиме за спожитий ресурс до 15 числа, отримає знижку 1%. Про економічний аспект життя українців - в огляді Генадія Вівденка.

Міністерству фінансів України вдалося продати державних облігацій інвесторам на суму понад 10 мільярдів гривень. Держава позичила на різний термін - від 6 місяців до двох років. Ставка дохідності доволі висока - урядові доведеться платити від семи до більш ніж десяти відсотків річних.

Однак це перше вдале масштабне залучення коштів після низки зривів подібних аукціонів - коли покупців не було взагалі. Разом із тим в Національному банку повідомляють, що минулого тижня інвестори продали урядових держоблігацій на суму два мільярди гривень. Дві третини з тих хто, позбувся українських цінних паперів - іноземні фінансисти.

Українські заробітчани надсилають валюту додому вже майже у такому обсязі, як до карантину. За перше півріччя НБУ нарахував 5 мільярдів 300 тисяч переказаних коштів на Батьківщину від наших гастарбайтерів. Незважаючи на карантин, це лише на 4 відсотки менше, ніж за той самий період минулого року. Обсяги переказів другий місяць поспіль різко зростають, після обвального падіння у квітні.

Кошти заробітчан традиційно зміцнюють резерви НБУ та стабілізують курс гривні. Тим часом, за оперативними даними Центробанку, українці почали активно здавати валюту. Позитивне сальдо - між продажем та купівлею - 222 мільйони доларів США.

Україну очікує рекордний врожай зернових та олійних цього року. І це попри тривожну ситуацію у травні, коли у Мінекономіки прогнозували падіння врожаю на 9-13%. Але червень та липень створили дуже сприятливі погодні умови для українських чорноземів. Аналітики вітчизняної зернової асоціації, що об'єднує 90% українських експортерів агропродукції, свідчать, що цьогорічний врожай може сягнути більше 100 мільйонів тонн.

Що стане абсолютним рекордом, а понад 60% Україна матиме змогу продати на зовнішніх ринках. За доходами від цього, за результатами минулого року Україна поступається лише США, обігнавши Аргентину та Російську федерацію. Цей експорт забезпечує наразі 40 % валютних надходжень до держави.