Коронавірус в Україні шокує антирекордами [ Редактировать ]
1592 - це кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за минулу добу. Від ускладнень померли 22 людини. Вилікувалися - 530. Загальна кількість інфікованих - 38 з половиною тисяч. А від початку епідемії - коронавірус діагностували у 86 тисяч українців. На сьогодні найбільше заражень на Харківщині, Львівщині та в Києві.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Сьогодні у нас буде проведена комісія ТЕБ та НС. Комісія, яка встановить різні рівні епідеміологічної небезпеки на території країни окрім встановлення цих обмежень я буду наполягати, я буду наполягати на чіткому дотриманні всіх правил, які будуть встановлені на території того чи іншого регіону, або міста, або району. я вважаю, що ситуація дуже напружена, особливо в деяких регіонах.
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