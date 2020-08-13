1592 - це кількість нових випадків зараження коронавірусом в Україні за минулу добу. Від ускладнень померли 22 людини. Вилікувалися - 530. Загальна кількість інфікованих - 38 з половиною тисяч. А від початку епідемії - коронавірус діагностували у 86 тисяч українців. На сьогодні найбільше заражень на Харківщині, Львівщині та в Києві.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: