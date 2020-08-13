Негайно звільнити українських журналістів Євгена Васильєва та Костянтина Реуцького, затриманих у Мінську. Відкриту заяву із такою вимогою оприлюднили правозахисні та громадські організації. Нині посольство України в Білорусі намагається з'ясувати, де утримують наших колег.

Нагадаю, напередодні силовики схопили позаштатних кореспондентів "Суспільного". За повідомленням редакції, вони готували матеріали про протести. На відео видно, як спецпризначенці заламали Васильєву руки і повалили на землю. За інформацією білоруського "Радіо Свобода", проти українців відкрили справу за статтею "масові заворушення", яка передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.