Затримані у Мінську: Україна вимагає звільнити українських журналістів [ Редактировать ]
Негайно звільнити українських журналістів Євгена Васильєва та Костянтина Реуцького, затриманих у Мінську. Відкриту заяву із такою вимогою оприлюднили правозахисні та громадські організації. Нині посольство України в Білорусі намагається з'ясувати, де утримують наших колег.
Нагадаю, напередодні силовики схопили позаштатних кореспондентів "Суспільного". За повідомленням редакції, вони готували матеріали про протести. На відео видно, як спецпризначенці заламали Васильєву руки і повалили на землю. За інформацією білоруського "Радіо Свобода", проти українців відкрили справу за статтею "масові заворушення", яка передбачає від 3 до 8 років ув'язнення.
по теме
Буремна Білорусь: хроніки п'ятого дня протестів
Загалом кількість затриманих під час протестів у Білорусі наближається до семи тисяч. Люди, обурені масовим фальшуванням виборів, а тепер і звірствами силовиків, продовжують виходити на вулиці
В Україні закликали звільнити затриманих у Мінську журналістів
За повідомленням редакції, вони готували матеріали про протести. на відео видно, як спецпризначенці заламали Васильєву руки і повалили на землю
Посольство України намагається з'ясувати долю затриманих у Мінську журналістів
За повідомленням редакції "Громадського" вони готували матеріали про протести. На відео видно, як Васильєву білоруські спецпризначенці заламали руки і повалили на землю.
Україна вимагає від Білорусі екстрадиції "вагнеровців"
Слідство встановило, що затримані брали активну участь в бойових діях на території Донецької та Луганської областей у складі проросійських бандоформувань
У Мінську затримали українських активістів із "Схід-SOS"
Білоруські державні ЗМІ сьогодні оприлюднили кадри із затриманими під час мітингів. На них, начебто, українські громадяни. Втім, інших підтверджень, що на відео саме наші співвітчизники, немає