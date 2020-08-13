Сухий закон по-запорізьки. Жителі кількох місцевих сіл перекрили трасу на Маріуполь з вимогою повернути їм воду. Крани в їхніх домівках висохли ще у вихідні. І сьогодні людям остаточно увірвався терпець.

Чим завершилося протистояння - бачив Сергій Бордюжа.

Тут тоже был у нас маленький запас. Уже пустое ведро. Вот так. Вчера ко мне приходила женщина на перевязку. Она с собой принесла бутылочку воды. Потому что ж что б я хоть как-то помыла руки.

Добова норма для цієї амбулаторії сімейної медицини в селі Лежино - 20 літрів. Водою забезпечує сільрада.

Оксана Твердохліб, медична сестра Лежинської амбулаторії загальної практики сімейної медицини:

По-этому все детские приемы, прививки, перевязки, я просто отменила. Ну потому что вот так. И все…

І так вже п'ятий день - каже медсестра. Без води сім сіл Запорізького району. Терпець увірвався і люди стихійно вийшли на трасу Запоріжжя - Маріуполь.

- Люди на поезд опаздуют. - Та все равно! - Давайте пропустим маршрутку! - А нам шо робить, люди? Бо без води сидим. - А я при чом? - А ми при чом?

Воду за борги відключило КП "Облводоканал". Його керівництво каже, - місцеве підприємство "Конка", якому люди сплачували за воду, заборгувало постачальнику - понад шість мільйонів гривень.

Сергій Басанський, генеральний директор КП "Облводоканал":

Моя толерантность была - предупреждение. Всех предупредили. Почитайте закон. Где в законе написано, что услугу можно оказывать бесплатно? Кто там сзади кричит?

Люди кажуть, не розуміють, чому саме вони стали заручниками неплатежів. Адже сплачують за воду вчасно і в повному обсязі.

- Наголошую.- Не надо наголошувать! Я хочу пить! - Дитина хоче пить! - Покажите мне. Я заплатила вот 160 грн. Смотрите на платежку. И в мои глаза! - Еще раз хочу напомнить, напомнить вам - Я заплатила, я хочу воду! - Что у нашего предприятия, областного, между нами и вами нет никаких юридических взаимоотношений. - А почему тогда вы закрываете нам воду?

Де гроші, які місцеве КП "Конка" збирало з людей за воду, та чому не розрахувалось із постачальником, наразі - спитати ні в кого.

Анжела, учасниця акції:

В данный момент на этой неделе его на территории никто не видел. Директора коммунального предприятия.

В обласній раді, якій належить "Облводоканал", кажуть - важелів впливу на підприємство не мають. Адже воно є самостійним суб'єктом господарювання і самостійно приймає рішення, кому закрити вентиль. Щодо питання неплатежів, його треба вирішувати в юридичній площині - наголошують тут.

Володимир Подорожко, керуючий справами виконавчого апарату Запорізької обласної ради:

Куди ці гроші зникають, нікому не відомо. Тобто для цього потрібно провести аудит або інвентаризацію фінансово - господарської діяльності «Конки». Правоохоронці чи контролюючі органи повинні мати доступ до документів, до всіх платежів.

Врешті - постачання води в села Запорізького району пообіцяли відновити. На тиждень. За цей час сторони мають уладнати всі питання щодо боргів.