COVID-19 в Україні поставив шокуючий антирекорд [ Редактировать ]
За попередню добу в Україні підтверджені 1732 випадки коронавірусу. Це найбільший добовий показник від початку пандемії. Померли 19 пацієнтів. Одужала 581 людина. Загалом, з березня, COVID-19 виявили майже у 88 тисяч українців. На сьогодні найбільше заражень на Харківщині, Львівщині та в Києві.
Нагадаю, напередодні Україну поділили на нові карантинні зони. До "червоної" потрапили три міста - Самбір, Біляївка та Дубно - і п'ять районів: Городенківський, Косівський, Костопільський, Рівненський та Кіцманський. Там мають зупинити громадський транспорт, закрити кінотеатри, ТРЦ та ресторани.
Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України:
Рівні небезпеки, наприклад червоний наджорсткий рівень небезпеки в нашій країні, або помаранчевий, або жовтий - вони встановлюються на 14 днів. Чому на 14? Тому що ми чітко знаємо, що ми можемо за цей період, якщо ми дотримуємось тих правил, ми можемо дійсно стабілізувати ситуацію і прийти вже в інший рівень.
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