За попередню добу в Україні підтверджені 1732 випадки коронавірусу. Це найбільший добовий показник від початку пандемії. Померли 19 пацієнтів. Одужала 581 людина. Загалом, з березня, COVID-19 виявили майже у 88 тисяч українців. На сьогодні найбільше заражень на Харківщині, Львівщині та в Києві.

Нагадаю, напередодні Україну поділили на нові карантинні зони. До "червоної" потрапили три міста - Самбір, Біляївка та Дубно - і п'ять районів: Городенківський, Косівський, Костопільський, Рівненський та Кіцманський. Там мають зупинити громадський транспорт, закрити кінотеатри, ТРЦ та ресторани.

Максим Степанов, міністр охорони здоров'я України: