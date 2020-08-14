На передовій знову ворожі провокації. Сьогодні вдень поблизу Авдіївки окупанти випустили в наш бік кілька черг зі стрілецької зброї. Українські військові, зважаючи на провокаційний характер вогню, у відповідь не стріляли - дотримуються режиму тиші. На опорних пунктах армійців на горлівській ділянці фронту побував Руслан Смєщук.

Це відео з нашоломної камери одного з українських вояків, зняте неподалік Горлівки. Нині це чи не найгарячіший напрямок Операції об'єднаних сил.

А це вже інша позиція. Промзону окупованого міста можна побачити без оптики. Тут складний ландшафт, і попри перемир'я - краще ходити окопами. Бо часом "прилітає".

Олексій, військовослужбовець Збройних сил України:

Це робиться досить просто - кидається пара гранат з гранатомета підствольного чи автоматичного, трошки стрелкотні. Воно лягає десь поряд з позицією. Вони хочуть щоб ми відкрили вогонь, щоб вони це зафіксували і показали що ми тут все порушуємо.

Через таку складну ситуацію, на кожній позиції чергує спеціальний військовий, який контролює режим тиші.

Олександр, військовий спостерігач:

Спостерігаємо за додержанням режиму тиші. Виявляти сполохи, приходи тієї сторони і запобігати. Щоб наші позиції зберігали режим тиші. Не відповідали вогнем в сторону противника.

Спостерігачі доповідають: хай часом і стиснувши зуби, військові все ж виконують наказ - не стріляти у відповідь.

Олександр, військовий спостерігач:

За цей тиждень с тієї сторони бували такі моменти, приходи були. Але наші хлопці спокійно реагували. Відповідь не відстрілювалися, не давали отпору. З тієї сторони спостерігається переміщення техніки, облаштовують бойові місця позиції.

Облаштування позицій - це другий тип порушення умов перемир'я.

Богдан, військовослужбовець Збройних сил України:

Зараз копают много, позиции создают. Ночью постоянно слышны звуки техники. Копают в темноте, потому что если днем копать будут - их будет сильно видно, могут… побачити спостерегачі ОБСЕ.

А на цих кадрах із сусідньої ланки оборони бойовики копають передові укріплення на повний зріст. Зазвичай за таких умов їх би "попередили" кулеметною чергою. Проте нині не можна, тож доводиться просто спостерігати.