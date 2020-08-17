Якщо донедавна на Буковині фіксували від 20 до 30 нових випадків зараження за добу, то зараз ідеться майже про дві сотні. Цілий район Чернівецької області увійшов до так званої "червоної" зони карантину. Які обмеження там діють та чи дотримуються їх місцеві жителі - дослідила Ольга Паламарюк.

Майже 8 тисяч інфікованих і 165 лише за останню добу. Це рекорд для Буковини. Такої кількості нових випадків зараження не було навіть навесні. Найгірша ситуація в Кіцманському районі

На "жорсткому" карантині Кіцмань вже два тижні. В районі зачинені ресторани та кафе, ринки і непродовольчі магазини, не працює громадський транспорт.

Вулиці напівпорожні. Як і автобусні зупинки. Маршрути скасували.

Ярослав, житель Кіцманського району:

Нереально добратися нікуди. Автобуси не ходять. В даний момент я перекушую, беру таксі і їду додому.

Попри карантин, в масках ходять не всі.

Я одягаю маску в тролейбусі. Там, де близький контакт. А надворі носити здоровій людині маску?..

Порушують заборони і торговці. На ринку, де мали б продавати лише харчі, чимало яток із промисловими товарами.

Начальник базару передзвонив до всіх і сказав, що можна.

Я чого б нам не можна було торгувати? Скажіть, ви бачите тут клієнтів у нас? Багато людей?

До так званої "червоної зони" Кіцманський район потрапив на початку серпня. Спалах коронавірусу зафіксували після святкування весілля в одному із ресторанів. Нині хворими заповнене усе інфекційне відділення і частково терапевтичне.

Володимир Хромюк, головний лікар Кіцманської центральної районної лікарні:

На сьогоднішній день, станом на ранок, в нас перебуває 37 людей. В нас є зараз 5 хворих в реанімації, 4 з них важкі. Це на постійній дотації кисню.

Складна ситуація не лише в Кіцманському районі. Відсьогодні обмеження діють і в Чернівцях. Разом із Глибоцьким районом - обласний центр потрапив до помаранчевої зони карантину. Вже розгорнули додаткові місця в лікарнях. А в області працюють спеціальні мобільні групи перевіряють дотримання карантину. Відомо, що лише за останню добу правоохоронці склали майже 30 адмінпротоколів - на власників ресторанів та закладів харчування.