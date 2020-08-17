Київ, як я вже казала, відсьогодні в "жовтій" зоні. Що це означає? І чи дотримуються кияни правил карантину, вирішила перевірити наша Галина Якушко.

Київ - відсьогодні "пожовтів". Що це означає? Де-юре, карантинний режим посилюють.

Люди повинні носити з собою документи. У публічних місцях обов'язково бути в масках. Транспорт має перевозити пасажирів лише на сидячих місцях. Масові заходи забороняються.

Та що відбувається де-факто? І чи знають взагалі кияни про те, що у столиці змінився режим? Із перевіркою ми приїхали сюди. Станція метро "Лук'янівська". Місце велелюдне. Тут і велика транспортна розв'язка, і базар, і магазини. Вирушаємо в один із таких.

Заради експерименту спробуємо зайти в магазин без маски. Чи зроблять нам зауваження. Не зробили.

Чи таки попросять мене одягнути маску? Розповім трохи згодом.

А зараз про те, як дотримуються правил у маршрутках та метро.

У маршрутках мають бути заповнені лише сидячі місця, але тут чітко видно, що люди стоять.

Водії запевняють: із дотриманням карантинних правил у них суворо. Всіх порушників виглядають у дзеркало заднього виду.

Задняя площадочка, одеть масочки!

За порушення доведеться розраховувати на свої дві, тобто йти пішки.

Ну конечно я просто висаджую. Отам же написано. Вход в маске.

Пасажири кажуть - їм наглядач не потрібен, бо ж самі своєму здоров'ю не вороги.

Ірина, пасажирка:

От на цьому маршруті все добре. 18. Там все регулюється, кондуктор рахує людей і пускає кількість, яка вийшла. - А якщо хтось без маски? - Не не, без маки никто.

Зараз я в 401 їхала - були сидячі і кілька там стояло, ну переповнених так щоб один до плеча одного такого не було, а що водії забороняють чи кондуктори? - А я не знаю, люди самі якось.

А ми повертаємося в магазин. Як там із дотриманням правил?

Я вже кілька хвилин без маски. Ніхто зауваження не робить. Утім, інші люди в масках. Тобто вони самоорганізувалися й виконують правила.

Без маски в магазині лише одна жінка. І я. Утім, так триває недовго.

Зауваження мені зробив один із відвідувачів магазину. Попросив одягнути маску. Я одягнула.

Кияни кажуть: у магазинах контролюють і масковий режим, і температурний. А як із правилами в київському метрополітені? За жетонами - черга. Люди дихають одне одному в спину. Утім, більшість у масках. На вході лише двоє людей легковажать. На станції метро всюди наліпки: дотримуйтесь дистанції. Та цим правилом нехтують.

Справедливості заради хочу зазначити, що зараз ми в метро не в час пік. Тобто пасажири чекають на потяг лише в бік центру. В інші напрямки практично нікого немає.

Утім, більшість людей у метро в масках або пов'язках. Вочевидь, кияни в червону зону потрапляти не хочуть. Бо добре пам'ятають квітневий локдаун.