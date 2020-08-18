Україна відкликала з Білорусі свого посла уперше в історії. Як пояснив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба, це реакція на видачу вагнерівців Росії, а також на образливі заяви Лукашенка на адресу нашої країни. У Білорусі дотепер тривають масштабні протести. Напередодні на акцію вийшли працівники десятків білоруських заводів та фабрик. Олександр Лукашенко навідався до мітингарів. Докладніше - в матеріалі Ірини Іванової.

Президент вирушив у турне заводами та фабриками, працівники яких вийшли на страйк - проти насильства силовиків, за чесні вибори та зміну влади. Проте поступатися місцем Лукашенко поки що не має наміру.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Мы провели выборы. Пока вы меня не убьете, других выборов не будет.

У тій чи іншій формі страйкують усі найбільші підприємства Білорусі. Десь окремі цехи, на інших заводах протестують лише в обідню перерву, деякі зовсім зупинили виробництво.

Дедалі більше активістів, які вийшли з СІЗО після затримання, звертаються до прокуратури зі скаргами на побиття та жорстоке ставлення. Таких заяв - понад 600. Свою підтримку білорусам висловила Світлана Тихановська - головна опонентка Лукашенка на виборах.

Світлана Тихановська, кандидатка на посаду президента Білорусі:

Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера - с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм, чтобы мы освободили всех политзаключенных, и в кратчайшие строки подготовили законодательную базу и условий для новых президентских выборов.

Єдина країна, яка не лише визнала результати білоруських виборів, а й погодилася військовою силою навести там лад - Росія. Група незалежних розслідувачів збройних конфліктів Conflict Intelligence Team виявила десятки вантажівок без номерних знаків, які двома російськими автошляхами рухалися у бік Білорусі. У Західному військовому окрузі збройних сил РФ заявили, що такої техніки у них на озброєнні немає.