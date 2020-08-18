Лікарі стабілізували стан пораненого військовослужбовця ООС [ Редактировать ]
Лікарі стабілізували стан пораненого військовослужбовця ООС, який минулого тижня підірвався на вибуховому пристрої. Медики кажуть - бійцеві зробили кілька операцій, його зір врятували. У воїна численні опіки тіла. 37-річний Олександр потрапив до лікарні Мечникова у комі, на апараті штучної вентиляції легень.
Нагадаю, 13 серпня двоє військових підірвалися на протитанковій міні. Один армієць загинув, другого у важкому стані доправили до шпиталю.
Обгоревшее тело, все это нужно лечить, но ми ему пообещали, что ко дню независимости он обязательно должен вернуться домой к близким и родним.
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