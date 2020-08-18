Лікарі стабілізували стан пораненого військовослужбовця ООС, який минулого тижня підірвався на вибуховому пристрої. Медики кажуть - бійцеві зробили кілька операцій, його зір врятували. У воїна численні опіки тіла. 37-річний Олександр потрапив до лікарні Мечникова у комі, на апараті штучної вентиляції легень.

Нагадаю, 13 серпня двоє військових підірвалися на протитанковій міні. Один армієць загинув, другого у важкому стані доправили до шпиталю.