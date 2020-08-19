Нова жертва білоруських виступів. У лікарні Мінська помер Геннадій Шутов. 11 серпня? під час акції протесту в Бресті? чоловіка поранили в голову. За інформацією місцевих опозиційних медіа, тоді міліція стріляла на ураження з табельної зброї. І цю смерть мітингаря - влада Підтвердила.

Отже, жертв силового розгону офіційно вже троє. Хоча насправді, може бути й більше. Тим часом сам Олександр Лукашенко непохитний. Він зміцнює кордони і наказує силовикам "повернути спокійну країну". Докладніше про все - дивіться далі.

Робоча зміна - на страйку - стала звичною за останній тиждень для сотень білоруських трудівників.

Ілля Єфименко, працівник заводу "Білоруськалій":

Выражаю солидарность со всем нашим коллективом, с его большинством. В плане того, что такому беспределу, который творился в наше стране 9, 10, 11 августа просто не место.

Завод "Білоруськалій"- один із найбільших у світі виробників калійних мінеральних добрив. Сьогодні шахтарі - попри погрози з боку керівництва - знову вийшла на страйк. Як і робітники "Гродно Азот"- вони підтримали відключення двох цехів аміаку. Не працюватимуть, кажуть, поки Лукашенко не подасть у відставку.

Проблеми з ОМОНом мали страйкарі на прохідній Мінського тракторного заводу. Під натиском правоохоронців люди розбіглися. За деякими даними, є затримані.

Національний страйковий комітет зібрав понад мільйон доларів на допомогу мітингарям.

Тим часом проти цензури виступали журналісти Білоруського національного телебачення. Там теж почалися розгони. Кажуть, що на їхні місця вже знайшли заміну.

Альона Мартиновська, співробітниця Білоруського держтелебачення:

Прилетело два самолета сотрудников из России, которые выполняют наши функции за очень большую сумму. У нас в республике нет денег на маски для митингов, мы собираем их всей страной, но зато у нас есть деньги на новых сотрудников для "Новостей".

До антиурядових протестів у Білорусі долучилися спортсмени. Майже сотня з них звернулася до влади з відкритим листом. Вимагають провести повторні вибори, звільнити затриманих мітингувальників та політв'язнів, а також припинити свавілля силовиків.

Якщо ж влада на діалог не піде або на спортсменів тиснутимуть - вони погрожують відмовитися від виступів за національну збірну. Таку одностайність у суспільстві представники опозиції вважають своєю перемогою. Напередодні ввечері вони створили єдину координаційну раду опозиції.

Ольга Ковалькова, представниця Світлани Тихановської:

Координационный совет - он является единым представительным органом белорусского общества, он создан, создается и будет функционировать по инициативе Светланы Тихановской, с целью организации процесса передачи власти и обеспечения согласия в обществе.

Олександр Лукашенко назвав цю раду "чорною сотнею" і обіцяє розігнати.

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Создана так называемая черная сотня для приема, передачи власти. Так называемый штаб оппозиции. Что удивительно, там уже выстроились в очереди и делят портфели. Я хочу сказать: уважаемые черносотенцы, в стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди. Создание альтернативных, параллельных и прочих органов, тех же "сотен" с целью захвата власти карается законом.

Лукашенко вважає, що протестні рухи в країні фінансують з-за кордону. Говорити з німецькою канцлеркою Ангелою Меркель політик відмовився. До того ж пригрозив європейським лідерам, зокрема і Володимиру Зеленському, відповідальністю - мовляв, розпалюють у країні заворушення замість того, щоб опікуватися власними справами

Олександр Лукашенко, президент Білорусі:

Им просто надо рассказать, что происходит в Беларуси - и Меркель, и Макрон, Дуда, Науседа, и другие там, и Зеленский - официальную точку зрения. Прежде чем тыкать пальцем в нас, внести на повестку дня вопрос желтых жилетов, допустим, во Франции. Я намекаю на то, что очень много проблем у них.

Також президент наказав міністерству внутрішніх справ більше не допускати безладу в країні, особливо в Мінську. Щоправда, не уточнив, що має на увазі під безладом - народні виступи чи свавілля правоохоронців.