В японской префектуре Миэ из Музея самого известного клана ниндзя Ига неизвестные украли 150-килограммовый сейф с выручкой. Об этом сообщает агентство "Киодо".

Полиция приехала в музей в ночь на понедельник, 17 августа, после срабатывания сигнализации, однако преступники успели скрыться. Их поиск пока не принес результатов.

В сейфе хранилась выручка от продажи билетов за выходные, когда музей посетили примерно 1 100 человек - больше миллиона иен, то есть почти $9 500.

Клан ниндзя школы Ига - один из самых знаменитых в Японии наряду с кланом Кока в соседней префектуре Сига. В музее можно увидеть старинные костюмы, снаряжение и оружие ниндзя. Для туристов устраивают показательные шоу и тренировки.

Напомним, что ниндзя - воины-шпионы в Средневековой Японии. На родине их называют "синоби-но моно" - человек-невидимка. "Ниндзя" - китайский вариант прочтения этого названия.

Ранее сообщалось, что в аэропорту Японии пассажиров будут развлекать ниндзя.