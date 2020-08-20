Генпрокуратура Білорусі порушила справу проти Координаційної Ради [ Редактировать ]
Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної Ради опозиції. Цей орган створили кілька днів тому для переговорів з владою щодо проведення нових виборів в країні.
Опозиціонери допускають участь Олександра Лукашенка в новому голосуванні. Сам керманич одразу пообіцяв розігнати раду. Тим часом у Білорусі тривають страйки на заводах проти нечесних виборів, насильства силовиків та за зміну влади.
Робітники почали протестувати після жорстокого розгону демонстрацій. Лукашенко звинуватив захід у провокації та тиску, і попросив допомоги у Кремля.
Європа та Росія, публічно, навзаєм закликають одна одну не втручатися у внутрішні справи Білорусі.
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