Тим часом у Білорусі тривають страйки на заводах

Генпрокуратура Білорусі порушила кримінальну справу проти Координаційної Ради опозиції. Цей орган створили кілька днів тому для переговорів з владою щодо проведення нових виборів в країні.

Опозиціонери допускають участь Олександра Лукашенка в новому голосуванні. Сам керманич одразу пообіцяв розігнати раду. Тим часом у Білорусі тривають страйки на заводах проти нечесних виборів, насильства силовиків та за зміну влади.

Робітники почали протестувати після жорстокого розгону демонстрацій. Лукашенко звинуватив захід у провокації та тиску, і попросив допомоги у Кремля.

Європа та Росія, публічно, навзаєм закликають одна одну не втручатися у внутрішні справи Білорусі.