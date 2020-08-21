Сухий світлий ель з фруктовим присмаком з відходів. Таке пиво зварили канадські броварі разом з науковцями з Калгарі. У традиційному рецепті замінили воду на стічну, попередньо її очистивши.

У партії понад півтори тисячі банок. Кажуть, результат нічим не відрізняється від звичного елю. Така технологія здатна зберегти запаси питної води.