Канадців варять пиво із відходів [ Редактировать ]
Сухий світлий ель з фруктовим присмаком з відходів. Таке пиво зварили канадські броварі разом з науковцями з Калгарі. У традиційному рецепті замінили воду на стічну, попередньо її очистивши.
У партії понад півтори тисячі банок. Кажуть, результат нічим не відрізняється від звичного елю. Така технологія здатна зберегти запаси питної води.
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