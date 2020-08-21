У Мадриді проводять масові тести на коронавірус [ Редактировать ]
У Мадриді масово тестують на коронавірус. Так у столиці Іспанії намагаються стримати зростання кількості інфікованих. У середу в місті зафіксували понад півтори тисячі нових випадків зараження.
Ситуація загрожує зривом нового навчального року. Що робити зі школами, які планували відкрити з початку вересня, досі не вирішили. Педагогічні профспілки закликають влаштувати серію страйків на початку наступного місяця.
Йоланда Лопес, жителька Мадрида:
Я сама зголосилася прийти - без запрошення. І так повинен зробити кожен. Що більше ми проводимо тестів, то швидше подолаємо поширення вірусу. Тому я з'явилася. Все минуло швидко, у черзі стояла лише 10 хвилин - усім треба так.
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