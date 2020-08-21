У Мадриді масово тестують на коронавірус. Так у столиці Іспанії намагаються стримати зростання кількості інфікованих. У середу в місті зафіксували понад півтори тисячі нових випадків зараження.

Ситуація загрожує зривом нового навчального року. Що робити зі школами, які планували відкрити з початку вересня, досі не вирішили. Педагогічні профспілки закликають влаштувати серію страйків на початку наступного місяця.

Йоланда Лопес, жителька Мадрида: