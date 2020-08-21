У дорозі бігуни вже шість днів

Забіг, який об'єднує країну. До Дня Незалежності імениті українські спортсмени вирушили в ультрапробіг. 500 кілометрів марафонці планують подолати за 10 днів. Стартували 15 серпня у Дніпрі, вже дісталися Черкаської області.

На в'їзді в Черкаси готуються зустріти учасників ультрапробігу "Залізний Гарт". Саме тут спортсмени планують кількахвилинний перепочинок перед тим, як рушити до центру міста. Пан Анатолій теж має намір долучитися до пробігу.

Анатолій Харенко, учасник забігу:

Потрібно пропагувати здоровий спосіб життя, заняття спортом і кажу ще раз - потрібно бути єдиним в боротьбі, спорті, роботі.

Четверо учасників пробігу з'являються на горизонті. Дорогою з Чигирина п'ятий спортсмен не витримав і зійшов з дистанції - спека і травма коліна далися взнаки.

У дорозі бігуни вже шість днів. Стартували у Дніпрі. Позаду в марафонців Кам'янське, Кременчук, Світловодськ. Шлях нелегкий, каже Андрій Ткачук. Він професійний спортсмен, брав участь у багатьох світових пробігах, але такі дистанції ще не долав.

Андрій Ткачук, учасник ультрапробігу "Сталевий Гарт":

Намагаємось чим раніше стартувати, сьогодні взагалі о шостій ранку стартанули, бо прогнозувалася пікова спека і тут пряма дорога майже без тіні, сонце стало і почало світити в спину нам…після 10 кілометра у нас кожна зупинка, щоб щось попити, поїсти якийсь бананчик.

Перепочивши, спортсмени вирушають. Від в'їзду до центру Черкас - трохи більше семи кілометрів. Щоб підтримати марафонців, до них долучається і місцева група любителів спорту. Пан Анатолій від професіоналів теж намагається не відставати.

Спека дошкуляє. А щоб не збавляти темп, організатори пробігу на ходу роздають воду. Кажуть - головна мета "Залізного гарту"- продемонструвати незламність духу, єдність, та потужні фізичні можливості людини. Хочуть учасники також привернути увагу до волонтерського руху і зібрати необхідну допомогу українським воїнам.

Ігор Мишко, організатор ультрапробігу "Сталевий Гарт":

Ми також організували благодійну компанію на майданчику Каінд-Челендж, спеціально для фонду Повернись Живим є наша компанія за допомогою якої ми збираємо кошти на закупівлю для наших військових спеціальних сучасних комплексів спостереження.

А вже сьогодні четверо відчайдухів вирушать у бік Канева, щоб фінішувати в День Незалежності у Києві.