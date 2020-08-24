Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти [ Редактировать ]
Президент України Володимир Зеленський звернувся до світової спільноти. Зокрема глава держави акцентував на туристичних можливостях України, де гостей чекають не лише чудові краєвиди, а й розваги світового рівня.
Разом із тим президент зосередився на інвестиційних перспективах - наголосив на значних перевагах розвитку для ІТ-бізнесу. Окрім цього зауважив, що земельна реформа зробить цікавою Україну в агросекторі.
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