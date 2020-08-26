У Білорусі поновилися затримання активістів. А у місті Гродно проти людей застосували сльозогінний газ. Тривають і переслідування опозиційної верхівки. Як минув черговий протестний день - розповість Ольга Жидецька.

На пікет - як на роботу. Працівники білоруської академії наук щодня шикуються у ланцюг єдності. Belmed Схожі акції непокори і в інших колективах. Над найвищою спорудою "Гродноазоту" майоріє символ протестів - біло-червоний стяг.

Натомість активістів, що найзавзятіше підтримують страйки та не згодні знову бачити Лукашенка президентом, почали звільняти з роботи та затримувати. Поновилися й затримання під час протестних акцій, яких не було упродовж 10 днів. Напередодні - під час святкування неофіційного Дня Незалежності у різних містах країни схопили близько 50 людей.

Найгарячіше було в Гродні - там проти демонстрантів, що вимагали звільнити учасників страйку, застосували сльозогінний газ.

Та найбільше людей вийшло на головний майдан у Мінську - активісти кажуть - близько двадцяти тисяч. Мітингували допізна, попри дощ та нав'язливу присутність міліції.

Наталія Іванюшкина:

У нас такая есть форма протеста. Віходить каждій вечер на площадь и не соглашаться с тем, что происходит в нашей стране.

Денис Матченя:

Многие говорят, что мне за это заплатили. Мне за это никто не платил. Я сюда пришел, потому что не могу сидеть дома, чувствую себя какой-то трюмной крысой.

Натомість міліцянти нарахували на опозиційному мітингу не більше п'яти тисяч учасників. А от на провладному - вчетверо більше. Щоправда, допізна прихильники Лукашенка, які зібралися біля Комаровського ринку, не затрималися.

Мне 26 лет. Столько же у нас и президент. Я за 26 лет ничего плохого не почувствовала от него.

Їхнє зібрання влада санкціонувала. А от до організаторів антиурядових протестів мають купу претензій.

У будинку недопущеного до виборів політика - Валерія Цепкала - провели обшук. Тривають і допити учасників опозиційної Координаційної ради. Сьогодні до Слідчого комітету викликали нобелівську лауреатку письменницю Світлану Алексієвич. Вона відмовилася свідчити проти себе, тож розмова тривала лише 40 хвилин. Літераторка наполягає - Координаційна рада не робить нічого протизаконного. І сподівається на світову підтримку задля мирної зміни режиму в країні.

Может быть мир нам поможет. Чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Чтобы Лукашенко стал говорить и понял, что нельзя ставить свою жизнь и жизнь своей семьи на одну доску с народом, с его судьбой.

Поки ж світ тільки обмірковує, як натиснути на Лукашенка. У ЄС радиться про санкції, але подейкують - персонального покарання для білоруського президента не буде. Та збирають матеріальну допомогу страйкарям і постраждалим від міліційного свавілля.

Зокрема, Польська незалежна профспілка "Солідарність" зібрала для білорусів близько чверті мільйона євро і гуманітарну допомогу. Також Польща і Литва спростили в'їзд для білоруських громадян попри суворі протиепідемічні обмеження. Натомість у самій країні стрімко зростає інфляція. Щодня білоруський рубль втрачає близько півтора відсотка.