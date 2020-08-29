Сергей Михалок резко высказался о ситуации в Беларуси (видео) [ Редактировать ]
Беарусский музыкант Сергей Михалок заявил, что Александр Лукашенко является нелегитимным лидером Республики Беларусь
Об этом он сообщили в своем видеообращении.
По его словам, Михалок и его соратники не признавали результаты президентских выборов начиная еще с 2010 года.
Конечно же, мы не признаем официальные результаты выборов в нашей родной Беларуси в 2020 году и считаем, что гражданин Лукашенко не является легитимным и законным руководителем нашей страны. Мы настаиваем на новых, честных, справедливых демократических выборах.
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