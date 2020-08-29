В Киевской области, а именно в пгт Ворзель, из-за вспышки коронавируса, 29 августа, на карантин закрыли на карантин родильный дом Ирпенской центральной больницы. Об этом сообщил первый заместитель городского головы Ирпеня Александр Маркушин на своей странице в Facebook.

Как заявил Маркушин, в ночь на четверг скорая доставила туда беременную жительницу Ворзеля с угрозой прерывания беременности. Женщине нужно было экстренно сделать кесарево сечение. Поскольку у нее была температура и признаки респираторного заболевания, сделали экспресс-тест на COVID-19. Он оказался отрицательным.

Из-за прямой угрозы жизни женщины и ребенка, наши медики приняли решение немедленно оперировать. После операции женщину поместили в изолятор и сообщили о необходимости сдачи анализов для ПЦР-диагностики. И только тогда она рассказала о том, что накануне уже сдала этот тест. Сегодня мы получили результаты – они, к сожалению, положительные

Также, он заявил, что роддом будет закрыт на карантин в течение двух недель.

Есть 10 медиков, которые непосредственно контактировали с больной и 20 беременных, находившихся в это время в родильном (с больной женщиной не контактировали!). 14 беременных, которые были на сохранении, выписываем домой под наблюдение семейных врачей. Контактные врачи уже на самоизоляции. Всем 30 лицам будет сделано ПЦР-тестирование

Маркушин заявил, что беременные жительницы района будут направляться на роды в Бородянскую центральную районную больницу.

Как мы ранее сообщали, Степанов назвал главную задачу Минздрава на период карантина.

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