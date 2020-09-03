Три в одному. Парламент схвалив створення Бюро економічної безпеки, яке має розслідувати економічні злочини, ліквідувати податкову міліцію і покласти край тиску на бізнес з боку правоохоронців. Чому ця ідея може обернутися провалом?

Прибрати податкову міліцію, забрати в СБУ розслідування економічних злочинів - починався цей законопроект з добрими намірами - зменшити тиск на бізнес із боку правоохоронців.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Повинен бути єдиний орган який розслідує злочини у сфері публічних фінансів - як з приводу оподаткування, так і з приводу бюджетних відносин чи відносин в сфері обігу цінних паперів.

На словах, все просто - слідчі бюро економічної безпеки мали б аналізувати фінансові операції компаній, і за наявності порушень - звертатися до правоохоронців.

Ярослав Юрчишин, народний депутат, "Голос":

Створюється в першу чергу аналітичний орган, який аналізує фінансові показники, відслідковує - чи були певні порушення, а далі вже звертається за підслідністю чи в державну фіскальну службу (якщо є ухиляння від податків), чи в інші органи - якщо є інші злочини, але за умови якщо факти цих злочині наявні. Що зараз часто робиться - спочатку вибиваються двері, а потім шукаються аргументи, чому це було зроблено.

Документ у першому читанні підтримали 245 нардепів. Він передбачає, що новостворене бюро у складі чотирьох тисяч аналітиків і слідчих візьме на себе розслідування економічних злочинів. А інші підрозділи, які фактично залишаться без роботи, ліквідують. Однак не все сталося, як бажалося.

Сергій Соболєв, народний депутат, "Батьківщина":

Ми отримуємо черговий орган, який наряду з СБУ, ДБР слідчими органами поліції, який без сумніву буде фактично трусити бізнес, і якби вони його не пробували назвати аналітичним - це буде ще один орган, який буде займатись вимаганням з бізнесу.

Законопроект, який протиснули "Слуги народу", залишає більше питань, ніж дає відповідей.

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська солідарність":

Я не знаю, який це буде орган, вони самі цього не знають! Ніяких змін щодо тиску на бізнес цей проект закону не запропонував. Цей проект закону не сформулював - яким чином буде перерозподіл обов'язків і як функції Нацполіції, СБУ, НАБУ, ДБР перейдуть в сферу діяльності нового органу.

Ухвалення цього законопроекту чекає Євросоюз, адже український уряд пообіцяв ліквідувати податкову міліцію в обмін на 600 мільйонів євро кредиту. Хоча деякі міністри можуть і не дочекатися цього траншу, адже в парламенті, зокрема і в монобільшості, активно заговорили про чергові вагомі кадрові зміни в уряді.