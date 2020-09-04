Бюджет на 2021 рік: Ірина Сисоєнко розповіла про помилки держави [ Редактировать ]
В п’ятницю, 4 вересня, в ефірі телеканалу "Інтер" в передачі "Подробиці тижня" народний депутат Ірина Сисоєнко розповіла, яких помилок повинна не допустити держава в галузі медицини, готуючи бюджет.
Уже наступного пленарного тижня у Верховній Раді має розпочатися робота над проєктом бюджету на наступний рік. Скільки грошей потребуватиме система охорони здоров'я наступного року? Та які напрямки медицини однозначно потребують більшого фінансування порівняно з цьогорічним бюджетом?В цьому році, коли запустили другий етап медичної реформи, Національна служба здоров’я мала дуже низькі тарифи на медичні послуги.
"Саме це призвело до того, що велика кількість лікарень мала необхідність в додатковому фінансуванні, яке тільки зараз, протягом року, буде вирішено в екстреному порядку. На наступний рік дуже важливо виконати норму закону про те, що має бути програма медичних гарантій не менше ніж 5% від ВВП. Але, нажаль, сьогодні під час години уряду в Верховній Раді заступник міністра фінансів заявив про те, що готується знову черговий раз, 2,9% від ВВП. Якщо це не буде змінено, то ми знову в наступному році будемо бачити шалене недофінансування", - додала Ірина.
- Цього тижня на нараді у президента прозвучала доволі дивна інформація. Про те, що головні лікарі низки медичних закладів в Україні іноді змушують персонал приховувати інфікування коронавірусом на роботі, оскільки бояться адміністративного покарання для лікарень. Звісно, Міністерство охорони здоров'я отримало доручення захистити лікарів, та питання не про це. Як взагалі можливо таке, щоб медичних працівників змушували приховувати зараження ковідом? Та що треба зробити, щоб такого більше ніколи не було?
Я також знаю про такі випадки. Ця система децентралізації в медицині велику кількість повноважень віддала на місця. І тут дуже важливою є роль якраз місцевих депутатів, головних лікарів лікарень. Тому, що в Києві в парламенті можна прийняти будь-яке рішення. Але воно може бути повністю не виконано і спотворено діями на місцях. Тому, якраз увага і якість менеджменту на місцях в лікарнях має велике значення.
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