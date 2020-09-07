Теракт у Тунісі. У курортному місті Сус через напад бойовиків один правоохоронець загинув, ще один - поранений. Терористи автівкою протаранили пункт пропуску і з ножами напали на силовиків. Під час утечі - усіх трьох нападників ліквідували. Нині слідчі з'ясовують, чи належали вони до якогось екстремістського угруповання.