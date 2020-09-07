У Тунісі терористи з ножами напали на силовиків [ Редактировать ]
Теракт у Тунісі. У курортному місті Сус через напад бойовиків один правоохоронець загинув, ще один - поранений. Терористи автівкою протаранили пункт пропуску і з ножами напали на силовиків. Під час утечі - усіх трьох нападників ліквідували. Нині слідчі з'ясовують, чи належали вони до якогось екстремістського угруповання.
по теме
На півдні Японії вирує супертайфун "Хайшен"
Хвилі здіймаються на десятки метрів заввишки, дерева радше нагадують флюгери, а колись багатолюдні вулиці - спорожніли
Провокації бойовиків э очевидними спробами зірвати режим припинення вогню - Дмитро Кулеба
У Фейсбуці дипломат написав, що ініціював термінову розмову з головою МЗС Росії Сергієм Лавровим - "для обговорення ситуації та способів виходу з неї", - зазначив урядовець
Нескорена Білорусь: Марш єдності в Мінську об'єднав десятки тисяч людей
Зо дві сотні мітингарів затримали напередодні під час протестів у Білорусі. Попри тиск влади та негоду - на Марш єдності в Мінську вийшли десятки тисяч людей. Мітинги відбулися і в інших містах
Справа банку "Аркада": чому інвестора-рятівника звинувачують у махінаціях
Через неплатоспроможність банку "Аркада", тисячі українців ризикують опинитися без житла. Минулого тижня в ситуацію щодо фінустанови активно втрутився НБУ
На Закарпатті через медреформу психлікарня лишилась без грошей: чого чекати лікарям та пацієнтам
Внаслідок медреформи в державі закінчилися гроші на утримання психіатричного закладу в селі Вільшани. З установи, яка допомагала тисячам людей, масово звільняються медики