Обстріляне перемир'я. Бойовики гучно порушили режим тиші, який тривав майже півтора місяця. Критичною виявилась минула доба. Один український боєць - загинув, один - поранений. Це результат Обстрілів ворога на Донеччині та Луганщині.

В Офісі президента вимагають від Росії вплинути на бойовиків Донбасу. А те, що сталося, на банковій назвали провокацією.

Про реакцію політиків - ми розкажемо далі у випуску, а поки - про те, Що власне сталося на фронті, матеріал - Ігоря Левенка.

Минула доба на фронті стала трагічною. На жаль, маємо одного загиблого бійця та трьох поранених. Сталося це на різних ділянках фронту. На 42-й день всеосяжного режиму припинення вогню окупанти порушили усі домовленості та прицільно обстріляли позиції наших армійців.

Перший обстріл відбувся в районі Красногорівки, це Донеччина. Ворог здійснив три черги з автоматичного станкового гранатомету. Поранення отримав боєць, який усував наслідки пожежі на позиції.

Ще двоє наших захисників зазнали ушкоджень, бо підірвалися на автомобілі поблизу селища Новгородського. У штабі ООС зазначили, що супротивник спрямовано зриває досягнуті угоди. Але вогню у відповідь не було. Та вже через кілька годин тривожна звістка надійшла з Луганщини. Окупанти відкрили прицільний вогонь зі стрілецької зброї по позиціях українських воїнів неподалік села Причепилівки. Були поодинокі постріли. Армійці не виключають, що міг працювати снайпер.

Один військовослужбовець отримав поранення не сумісне з життям. Це п'ятдесятирічний Тарас Кубійович, молодший сержант із Прикарпаття. Ворожа куля влучила в голову, коли він перебував на спостережному пункті. Після цього армійці отримали наказ вдарити по ворогу у відповідь. Його втрати нині уточнюються.

Віктор Шубець, речник штабу ООС:

Впродовж минулої доби російсько-окупаційні війська двічі здійснили провокаційні постріли з під ствольного гранатомета в районі населеного пункту Шуми. Ситуація в районі проведення операції об'єднаних сил сьомого вересня стабільна та повністю контрольована українськими воїнами. Станом на чотирнадцяту годину було зафіксовано декілька про вокативних пострілів зі стрілецької зброї та один з РПГ в районі Камянки що на Донеччині.

Водночас, українська сторона спільного центру з контролю та координації припинення вогню фіксує низку порушень з боку супротивника у сфері обладнання нових укріплень на тимчасово окупованій території. На різних ділянках фронту. Таких випадків в СЦКК нарахували щонайменше п'ять. А в районі села Калинового ворог просунувся вперед до позицій армійців на 800 метрів.