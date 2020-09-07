Будинки привиди! Сім дев'ятиповерхівок у Долинській на Кіровоградщині більше тридцяти років стоять порожніми. У 80-ті їх побудували, щоб поселити робітників великого підприємства - Криворізького гірничо-збагачувального комбінату. Однак його так і не запустили, а будинки залишились порожніми. Чому квартири не віддають тим, хто їх потребує? Олена Бринза - з'ясувала.

Ґрати на вікнах, колючий дріт на балконах. Так виглядають сім дев'ятиповерхівок у центрі міста Долинської. Вони вже майже тридцять років стоять порожніми. Людям заселятись сюди - зась.

Будували ці багатоповерхівки у комплексі з Криворізьким гірничо-збагачувальним комбінатом ще у вісімдесятих роках минулого століття. Висотки звели, а от комбінат так і не розпочав роботу. Тому і людей не заселяли.

Анатолій Цибуля, житель Долинської, ліквідатор наслідків аварії на ЧАЕС:

30 років ці дома вже стоять, а людей скільки на черзі, а місцеві власті не строять, бо нема за що, а це не передають на баланси. А оці хати що заді мене і спереді і скрізь, оце воно так і буде, поки не завалиться.

Багатодітні родини, ліквідатори, бійці АТО - у Долинській на квартирній черзі - майже три сотні людей.

Катерина Кузютіан, багатодітна мати:

Тут могла б бути прекрасна дитяча площадка, можна було розвести квіти і люди б жили із задоволенням би тут, а так ми всі дивимось із сожалєнієм, жалко що воно тут все рушиться.

Щоб люди змогли отримати житло, ці будинки потрібно передати на баланс місцевої влади. Однак цього ніхто не поспішає робити.

Віра Тернавська, міський голова Долинської:

Нам весь час відмовляли, весь час відмовляли, відписки йшли, я можу показати стоси документів, які ми щороку відправляли в Верховну Раду, Адміністрацію Президента, міністрам, Мінюсту, профільним міністерствам але віз і нині там, до цього часу питання не вирішується. І одна проблема - це затвердження процедури санації, якої вже 9 років, і вона не затверджена.

Ці будинки державна власність. Передати на баланс місцевої влади їх можна рішенням Кабміну, однак посадовцям роками до цього - немає діла.

Микола Биковський, керуючий санацією ДП "Дирекція Криворізького гірничо-збагачувального комбінату окислених руд":

Особисто моя думка, що безсумнівно, це треба було б зробити, слід відзначити, що підприємство перебуває у процедурі банкрутства на стадії санації, і в цьому випадку передача може бути здійснена двома шляхами. Або передача цього майна через план санації затвердженим органом правління, або через рішення Кабінету Міністрів.

У результаті сотні родин так і залишаються у Долинській без житла, а багатоповерхівки-привиди й далі руйнуються.