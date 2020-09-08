Пакети проти коронавірусу розробили в Бразилії. Тамтешній підприємець шукав спосіб, як урятувати свій бізнес від банкрутства через пандемію. І вигадав спеціальний поліетилен. Як працює винахід - розповість Володимир Кулаков.

Поліетиленові пакети, що вбивають коронавірус. Такою розробкою свого підприємства хизується бразильський бізнесмен Рафаель Коста.

Рафаель Коста, підприємець:

Від початку пандемії наша дослідницька група почала вивчати, як функціонує коронавірус. Ми отримали необхідну інформацію і взялися складати формулу. Над нею наша команда працювала п'ять місяців, постійно надсилаючи зразки до однієї з авторитетних лабораторій Бразилії, яка й підтвердила ефективність нашого поліетилену в боротьбі з COVID-19.

У Рафаеля Кости - завод із виробництва пластикової продукції. За його словами, через пандемію прибуток у підприємства відчутно знизився. Бізнесмен розповідає - разом з креативним відділом довго думав, як захистити свій бізнес від збитковості чи навіть банкрутства. Як наслідок, виникла ідея створити поліетиленовий пакет, стійкий до коронавірусу.

Рафаель Коста, підприємець:

Цей протикоронавірусний пакет можна використовувати як завгодно. Наприклад, коли ви повертаєтеся додому, то свій одяг можете покласти всередину пакета - і вірус, який, можливо, був на одязі, буде знищений. Коли ви виходите з супермаркету з пакунками, то вони теж можуть мати на своїй поверхні вірус. Тому всі покупки ви можете покласти у наш пакет і небезпека зійде нанівець.

Власник підприємства пояснює - поверхню таких пакетів обробляють спеціальною речовиною, яка розщеплює білки, необхідні для побудови вірусної частинки. Саме тому COVID-19 руйнується - і ланцюжок поширення переривається. Це підтвердили і в лабораторії.

Кларіс Арнс, дослідниця:

Це може здаватися неймовірним, однак ефективність винаходу доведена. Цей поліетилен знищив коронавірус. Ми тестували пакет 72 години. І весь цей час він не втрачав своїх властивостей.

Рафаель Коста, підприємець:

Коли нам надійшло підтвердження з лабораторії, ми запустили свій винахід у масове виробництво. Нині замовлень багато, попит є. Щодня ми отримуємо безліч пропозицій щодо співпраці.

Рафаель Коста каже - нині Бразилія, яка є третьою за кількістю інфікованих у світі, потребує нових ініціатив від населення. Тому закликає кожного бразильця зробити бодай щось, аби допомогти країні легше пережити епідемію.