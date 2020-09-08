На Донбасі поранено двох наших бійців

На Донбасі поранено двох наших бійців. Вони підірвались на протипіхотній міні інформує оперативно-тактичне угруповання "Схід" на своїй Фейсбук-сторінці.

Армійців евакуювали до шпиталю, стан їхнього здоров'я задовільний. А в лікарні помер один із двох українських військових, які підірвалися на невідомому пристрої в спецавтомобілі поблизу Новгородського на Луганщині.

Армійці брали участь у гасінні лісових пожеж у прифронтовій зоні. На передовій за минулу добу - російські збройні формування один раз порушили режим тиші.

Зі стрілецької зброї та ручного гранатомета - противник намагався спровокувати наших захисників поблизу Кам'янки. Українські військові - вогню у відповідь не відкривали. Сьогодні зранку на фронті було тихо.