Екс-політв'язня Володимира Балуха побили та пограбували [ Редактировать ]
Колишнього політв'язня Володимира Балуха побили та пограбували в Києві цієї ночі. Вранці його знайшли в Гідропарку. Зараз він у лікарні. Про це повідомив Олег Сенцов на своїй сторінці у Фейсбуці.
У Володимира зламана рука і ключиця, важка черепно-мозкова травма. Загрози життю немає. За даними поліції, у нього вкрали телефон та банківську карту. Справу розслідують за статтею "розбій".
Нагадаю, Володимир Балух - український активіст із Криму. У серпні 2017 року окупаційна влада засудила його до тюрми. Але рівно рік тому його повернули до України під час великого обміну полоненими.
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Володимира Балуха побили на Гідропарку у Києві
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