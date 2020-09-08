Колишнього політв'язня Володимира Балуха побили та пограбували в Києві цієї ночі. Вранці його знайшли в Гідропарку. Зараз він у лікарні. Про це повідомив Олег Сенцов на своїй сторінці у Фейсбуці.

У Володимира зламана рука і ключиця, важка черепно-мозкова травма. Загрози життю немає. За даними поліції, у нього вкрали телефон та банківську карту. Справу розслідують за статтею "розбій".

Нагадаю, Володимир Балух - український активіст із Криму. У серпні 2017 року окупаційна влада засудила його до тюрми. Але рівно рік тому його повернули до України під час великого обміну полоненими.