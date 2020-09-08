У Чернівцях волонтери зводять Місто добра. Центр для матері та дитини відкрили три роки тому в орендованому приміщенні. Однак сімей, котрі опинилися в скруті, виявилося так багато, що притулок довелося розширювати. Благодійники придбали будинок і почали ремонт. Завершити роботи потрібно до настання заморозків. Як живуть сім'ї в прихистку - бачила Ольга Паламарюк.

Уже другий місяць стіни цього центру матері та дитини - для Карини і домівка, і прихисток. Сюди жінка потрапила вагітною і з п'ятирічною донечкою на руках. Без грошей та документів - поселитися допомогли волонтери.

Карина Шайхутдинова, мешканка притулку:

Я родилась в Туркменистане. В 2000 году переехала в Россию с бабушкой. В 2013 году попала в Украину. Потом мама умерла и осталась с отчимом. И он начал говорить - идите, чтобы я вас не бачив. И так мы попали к марте сюда.

У кожної матері тут своя історія. Людмила рік не могла наважитись втекти від чоловіка-тирана. Терпіла образи та побої. Однак одного дня не витримала.

Людмила Власюк, мешканка притулку:

Я, дійсно, хочу, щоб мої діти пішли в життя з високопіднятою головою і щоб я гордилася, що в мене є діти. Що я не зламалася і не віддала їх в інтернат. Хай ми будемо жити одні, але я буду знати, що вони ростуть біля мене.

Такі сім'ї в центрі рятують уже третій рік. Зараз у будинку перебувають десять мам і 27 дітей. В усіх свої кімнати. А от побут спільний. На кухні, приміром, пораються по черзі.

Олена Рибак, мешканка притулку:

Ми годуємо діток 5 разів на день. В нас меню кожного дня інше, щоб збалансований тип харчування.

За роки існування через центр пройшли понад дві сотні матерів і сімсот дітей. Обов'язковою умовою перебування тут є бажання розвиватися і змінювати своє життя. Кожна мати повинна знайти справу до душі.

Марта Левченко, благодійниця:

Місто добра - це не просто притулок для мами з дітьми. Це місце розвитку мами. Наш проект про те, аби зробити таких мам… Надати їм притулок, забезпечити їх всім необхідним і дати їм час і можливість для розвитку.

Нині вихованці притулку мешкають в орендованому будинку. Однак охочих потрапити сюди так багато, що волонтери почали будувати власний дім. У "Місті добра" будуть кімнати для новонароджених, ігрові зали, кухня, інклюзивний спортзал, сучасні санвузли, пральні й навіть кінозал. Усе роблять лише завдяки благодійникам. Наразі волонтери шукають гроші на меблі для кухні та тротуарну плитку. А відсвяткувати новосілля сподіваються встигнути ще до заморозків.