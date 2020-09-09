Пандемія коронавірусу: кількість загиблих наближається до мільйону [ Редактировать ]
Світ перетнув позначку в 900 тисяч смертей від COVID-19. Від ускладнень коронавірусу померла більше як 901 тисяча хворих, вилікувались майже 20 мільйонів.
Лише за останню добу нових випадків понад 240 тисяч. Найбільше інфікованих - в Індії, США та Бразилії.
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