Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук заразился коронавирусом. Об этом сообщила его невеста Кристина Горняк в сториз на своей странице в Instagram.

Она рассказала, что сдала тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Впрочем, девушка уверена, что также болеет, но без осложнений.

"Я так понимаю, что меня зацепило в легкой форме. Пронесло с воспалением легких. У меня из симптомов только першение в горле. Но нет обоняния, исчез несколько дней назад и пока не восстановился", – сказала Горняк.

Она добавила, что ее любимый Владимир Остапчук чувствует себя хуже. Коронавирус поразил легкие шоумена, у него обнаружили пневмонию. Теперь Горняк находится на самоизоляции и ухаживает за ним.

Ранее мы писали о том, что Владимир Остапчук впервые показал новую возлюбленную.

Также сообщалось, что популярная украинская телеведущая заразилась коронавирусом.