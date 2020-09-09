Популярный ведущий заразился коронавирусом [ Редактировать ]
Популярный украинский ведущий Владимир Остапчук заразился коронавирусом. Об этом сообщила его невеста Кристина Горняк в сториз на своей странице в Instagram.
Она рассказала, что сдала тест на COVID-19, который оказался отрицательным. Впрочем, девушка уверена, что также болеет, но без осложнений.
"Я так понимаю, что меня зацепило в легкой форме. Пронесло с воспалением легких. У меня из симптомов только першение в горле. Но нет обоняния, исчез несколько дней назад и пока не восстановился", – сказала Горняк.
Она добавила, что ее любимый Владимир Остапчук чувствует себя хуже. Коронавирус поразил легкие шоумена, у него обнаружили пневмонию. Теперь Горняк находится на самоизоляции и ухаживает за ним.
Ранее мы писали о том, что Владимир Остапчук впервые показал новую возлюбленную.
Также сообщалось, что популярная украинская телеведущая заразилась коронавирусом.
по теме
Украинский певец заразился короновирусом и рассказал подробности болезни
Украинский певец рассказал о том, как заразился коронавирусом
Передается ли коронавирус через пищу: ученые удивили ответом
Ученые выяснили, передается ли COVID-19 через пищу
Китай представил две вакцины от коронавируса
Сейчас они проходят третий этап клинических испытаний
В Николаеве усилили карантин
В городе был установлен "желтый" уровень эпидемической опасности
Грузия изменила правила въезда для иностранцев
Также правительство страны сократило срок карантина по приезду в Грузию