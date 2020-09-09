Конгрес США закликав Трампа провести власне розслідування отруєння Олексія Навального [ Редактировать ]
Конгрес США закликав Дональда Трампа провести власне розслідування щодо отруєння російського опозиціонера Олексія Навального. Якщо застосування хімічної зброї підтвердять, конгресмени наполягатимуть на запровадженні додаткових санкцій проти РФ - найдієвішим вони вважають зупинення російського "Північного потоку-2". Через отруєння Навального - Франція вже скасувала двосторонні переговори з міністрами закордонних справ і оборони Росії. Вони мали відбутися наступного тижня.
Нагадаю, Навальний перебуває в берлінській клініці "Шаріте". Німецькі фахівці підтвердили наявність у його організмі нервово-паралітичної речовини групи "Новічок". Два дні тому Навального вивели з коми.
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