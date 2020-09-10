Швеція долає епідемію коронавірусу без карантину і масочного режиму [ Редактировать ]
У Швеції кількість позитивних результатів на ковід за останні дні лише один і три десятих відсотка. Епідемія в країні йде на спад, стверджують тамтешні медики. І це при тому, що шведи маски не носили, школи не зачиняли і на самоізоляцію не ходили. Чи справді там упоралися з пандемією? З'ясовувала Олена Абрамович.
Тільки 13 позитивних із тисячі - такі результати тестування на СOVID-19 у Швеції. Це мінімальний для країни показник. І тамтешній очільник органів охорони здоров'я уже гордо заявив про кращі результати, аніж у більшості країн ЄС.
Йохан Карлсон, директор шведського Агентства охорони здоров'я:
Ситуація покращується, спостерігаємо зниження темпів поширення хвороби доволі різке, я б сказав, по всій країні. Тому наразі в нас дуже низькі показники, нижчі ніж у більшості країн Євросоюзу.
Проте у двотижневому вимірі Швеція усе-таки не надто відірвалась від антирейтингів і наразі посідає восьме місце в ЄС за кількістю випадків на 100 тисяч населення. Якщо ж порівнювати цифри щодо смертності за увесь час пандемії, то в Швеції вони удесятеро вищі, ніж у сусідньої Норвегії, де був запроваджений карантин. 570 проти п'ятдесяти на мільйон відповідно. Попри це, більшість шведів таки підтримують підхід влади до боротьби з коронавірусом аж до тату з обличчям головного вірусолога. Хоча є й такі, хто звинувачує уряд у недбалості.
Джені Олсон, власниця магазину масок:
Як на мене, це трохи дивно. Швеція - маленька країна, чомусь думає, що знає краще як діяти, за решту світу. Дуже дивно.
Гілберт Сильвандер, житель Стокгольма:
Якби всі інші носили маски через страх заразитися, я б теж одягнув, задля ввічливості. Але це не наш випадок.
Без маскового режиму, без карантину в школах і навіть з відкритими увесь час ресторанами - такою була коронавірусна політика шведської влади. Лише рекомендації - тримати дистанцію та мити руки. Як наслідок менший удар для економіки, і нижчий рівень смертності, аніж, наприклад, у Бельгії, Великій Британії, Іспанії чи Італії, які пройшли через жорсткий локдаун.
Йохан Карлсон, директор шведського Агентства охорони здоров'я:
Багато країн застосували інші підходи. Спочатку локдауни, потім різного роду обмеження. І, мабуть, значно складніше переключитися з командування людьми до прохань дотримуватися тих самих заходів добровільно. Думаю, це - може бути частиною пояснення. Проте різні країни мають різні ситуації.
Представники Всесвітньої організації охорони здоров'я уже похвалили шведську модель як стійку. Проте багато хто в ЄС досі її критикує. Країну ставлять поряд із Норвегією, де приблизно така ж густота населення та схожа культура. І карантин дозволив норвежцям мати в рази кращі результати в боротьбі з СOVID-19.
Водночас у Брюсселі люблять наводити за приклад ще двох близьких і схожих сусідів Бельгію та Нідерланди. Бельгійці раніше вдалися до локдауну. Нідерландці мали слабший карантин - їх ніхто навіть не змушував носити маски на вулицях. Тим не менше, підхопили коронавірус у Бельгії майже вдвічі більше людей. Тож якими мають бути обмеження тут досі немає однозначної думки.
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