Сербія відмовилась від військових навчань у Білорусі [ Редактировать ]
Сербія відмовилася від участі у військових навчаннях у Білорусі. Тому на маневрах будуть лише російські та білоруські армійці. В Белграді таке рішення ухвалили через вимогу Європейського Союзу.
У ЄС засудили військовий вишкіл під час внутрішньополітичного конфлікту в державі. Через це серби виступили з офіційною заявою, у ній зазначили - найближчим часом країна не братиме участь у жодних спільних навчаннях ані з західними партнерами, ані зі східними.
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