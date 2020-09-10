Сербія відмовилася від участі у військових навчаннях у Білорусі. Тому на маневрах будуть лише російські та білоруські армійці. В Белграді таке рішення ухвалили через вимогу Європейського Союзу.

У ЄС засудили військовий вишкіл під час внутрішньополітичного конфлікту в державі. Через це серби виступили з офіційною заявою, у ній зазначили - найближчим часом країна не братиме участь у жодних спільних навчаннях ані з західними партнерами, ані зі східними.