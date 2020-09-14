Когда в Украину придут дожди [ Редактировать ]
Уже 17 сентября в Украине пройдут дожди. До этого погода обещает быть сухой и теплой. Об этом пишет "Униан".
Так, в четверг дождь пройдет в западных и местами в северных областях Украины. Днем температура воздуха по стране составит +21…+30 градусов.
Также сообщается, что с 18 сентября в Украине снова установится сухая погода, дожди вернутся аж 28 числа. В этот день осадки ожидаются местами в западных, южных и центральных регионах. Периодические дожди будут идти по всей Украине до конца сентября и в начале октября.
При этом значительного похолодание не ожидается: температура воздуха будет стабильно подниматься до +15…+20 градусов.
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