Жена сфотографировалась с мужем-рэпером сразу после смерти [ Редактировать ]
В России жена рэп-исполнителя из Петербурга Павла Бесфамильного Катерина Киттель шокировала поклонников своим поступком. Двушка сделала селфи сразу после смерти супруга и поделилась снимком в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщают российские СМИ.
Девушка сообщила, что супруг скончался 9 сентября.
Только что у меня на глазах умер Паша, любовь всей моей жизни. Я хз (не знаю, - ред.), что мне дальше делать.
Скандальный снимок Киттель выложила на следующий день.
Разумеется, он отправился в Вальгаллу по красту. Но, все же, как вы понимаете, я не могу даже передать, насколько мне тяжело и больно.
Также женщина добавила номер банковской карты для сбора средств на похороны мужа и "сохранение его творческого наследия".
Пользователи начали публиковать возмущенные комментарии по поводу провокационного фото. А вдова ответила, что в их семье никогда не было табу на тему смерти и вообще, она считает это селфи признанием в любви умершему Павлу.
Павел Бесфамильный известен в среде андерграундной музыки Санкт-Петербурга. Ему было 28 лет. Причины его смерти устанавливает медэкспертиза.
Фото с мертвым мужем / vkfaces.com
Ранее мы писали о том, как фотогеничный медведь "сделал" селфи с туристами.
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