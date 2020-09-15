В России жена рэп-исполнителя из Петербурга Павла Бесфамильного Катерина Киттель шокировала поклонников своим поступком. Двушка сделала селфи сразу после смерти супруга и поделилась снимком в соцсети "ВКонтакте". Об этом сообщают российские СМИ.

Девушка сообщила, что супруг скончался 9 сентября.

Только что у меня на глазах умер Паша, любовь всей моей жизни. Я хз (не знаю, - ред.), что мне дальше делать.

Скандальный снимок Киттель выложила на следующий день.

Разумеется, он отправился в Вальгаллу по красту. Но, все же, как вы понимаете, я не могу даже передать, насколько мне тяжело и больно.

Также женщина добавила номер банковской карты для сбора средств на похороны мужа и "сохранение его творческого наследия".

Пользователи начали публиковать возмущенные комментарии по поводу провокационного фото. А вдова ответила, что в их семье никогда не было табу на тему смерти и вообще, она считает это селфи признанием в любви умершему Павлу.

Павел Бесфамильный известен в среде андерграундной музыки Санкт-Петербурга. Ему было 28 лет. Причины его смерти устанавливает медэкспертиза.

Фото с мертвым мужем / vkfaces.com

Ранее мы писали о том, как фотогеничный медведь "сделал" селфи с туристами.