У Лондоні після тривалого карантину відкривається театральний сезон [ Редактировать ]
У Лондоні розпочинається театральний сезон. Понад пів року зали були закриті для глядачів через пандемію. Тепер частина з них знову відчиняє свої двері.
Перші глядачі за понад пів року. Наразі в Лондоні лише кілька театрів знову відчинили свої двері. Серед них і "Трубадур" з романтичною виставою "Несплячі в Сієтлі". Відвідувачів одразу попереджають про додаткові заходи безпеки. Обов'язкові маски, дезінфекція рук та безконтактна оплата, а на вході - вимірювання температури.
Джо Спітері і Пол Вайтон, відвідувачі театру:
Усе дуже продумано. Нас перевірили на вулиці, також ми залишили свої контактні дані, щоб нас могли знайти у разі спалаху коронавірусу.
Найголовніша жертва з боку театрів - це радикальне зменшення допустимої кількості глядачів. У "Трубадурі" з тисячі двохсот місць продають лише 400. Таким чином адміністрація забезпечує 2-метрову дистанцію між відвідувачами.
Роулі Грегг, представник адміністрації театрів "Трубадур" (Лондон):
Думаю, це тільки перший крок, демонстрація того, що вистави можуть й надалі відбуватися. Ми показали, що це можливо завдяки уважному підходу та плануванню.
Втім, як виявилося, шоу триватиме не у всіх театрах знаменитого "Вест-Енду". З наступного місяця відкривається ще кілька закладів. І це переважно спектаклі з доволі простими постановками. Серед них "Мишоловка" Агати Крісті, яка йде у Лондоні вже понад пів століття. Але от дорогі масштабні шоу повернуться тільки наступного року. Не раніше як у лютому можна буде побачити легендарні "Гамілтон","Привид опери" чи "Лес Мізераблес".
Джон Джилгулі, директор концертного залу "Вігмор-Хол" (Лондон):
Нам необхідні аншлаги. Я навіть не кажу про прибуток, тільки щоб відбити затрати, нам потрібно заповнити 90% місць. А з дотриманням соціальної дистанції це неможливо. Дуже складний час для індустрії, адже нам економічно невигідно знову відкриватися.
Звісно, про те, щоби брати більше грошей за квитки, не йдеться. У цій галузі вважають, що перекладати свої проблеми на плечі глядачів - не етично. Не меншим головним болем є і постійні зміни правил щодо подорожей. Бо тепер неможливо передбачити, чи не застрягне зірка світового масштабу на гастролях у далекій країні.
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